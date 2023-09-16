В Калужской области мошенники украли у пенсионерки 100 тысяч рублей

В городе Козельске Калужской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении пожилой местной жительницы, сообщили в субботу, 16 сентября, в пресс-службе УМВД.

По словам старушки, ей позвонил мужчина, представился полицейским и сказал, что по вине ее дочери произошла авария. Звонивший сообщил, что уголовного наказания можно избежать, если возместить ущерб.

Женщина поверила мошеннику, собрала все свои деньги и отдала их курьеру, который в скором времени приехал к ней домой.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой мошеннической схемы.

В данный момент идет розыск преступников.

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