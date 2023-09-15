Жительницу Калужской области посадили на 8 лет за убийство мужчины

В Калужской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней жительницы Дзержинского района, сообщили в пятницу, 15 сентября, в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 13 октября 2022 года женщина поругалась со своим знакомым в квартире, находящейся в деревне Жилетово. В ходе ссоры она ударила мужчину ножом в грудь, после чего тот скончался на месте.

Подсудимая признала вину, но пояснила, что не целилась, а била «куда придется», чтобы защититься от агрессивно настроенного знакомого, который хотел ее ударить.

Женщину посадили на 8 лет. Также она будет должна компенсировать моральный вред в 1,5 миллиона рублей.

Приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

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