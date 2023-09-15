В Калуге должник пришел к судебным приставам с наркотиками

В Калуге местный житель задержан за хранение наркотиков. Он попался, когда пришел к судебным приставам, сообщили в пятницу, 15 сентября, в региональном УФССП.

Мужчина пришел решать вопрос с алиментами в пользу его восьмилетней дочери.

Но на входе у него нашли смесь, которая была похоже на наркотик, и устройство для курения марихуаны.

Подозреваемого передали полиции.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.