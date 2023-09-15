Жительница Калуги отдала телефонным мошенникам 780 тысяч рублей

В Калуге еще одна женщина стала жертвой мошенников. Она потеряла 780 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 15 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанка поверила звонившему, который рассказал, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Мошенник рассказал, что для поимки преступников нужна помощь женщины.

Жительницу Калуги убедили пойти в банк, взять кредит, купить мобильный телефон, создать там в приложении виртуальную банковскую карту и перевести деньги на чужие реквизиты. После этого связь оборвалась.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.