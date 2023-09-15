В Калуге женщина оплачивала покупки чужой картой и попала под следствие

В Калуге до шести лет лишения свободы грозит женщине и ее подруге, которых подозревают в краже денег с банковского счета. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, женщина нашла в магазине чужой кошелек, в котором лежала банковская карта. Она позвала подругу, и женщины пошли за покупками.

С карты они потратили около 14 000 рублей, а потом выбросили ее, когда деньги закончились.

Ранее эти калужанки уже были судимы.

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