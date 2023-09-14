Жителя Калуги судят за оплату покупок поддельными купюрами в 5000 рублей

В Калуге до 8 лет лишения свободы грозит 35-летнему мужчине, который расплачивался поддельными деньгами. В четверг, 13 сентября, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела.

По версии следствия, калужанин через интернет заказал фальшивки, а потом расплатился ими в двух магазинах.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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