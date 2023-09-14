Мошенники начали использовать нейросети, чтобы обмануть жителей Калуги

В четверг, 14 сентября, управление МВД по Калужской области предупредило о новом виде мошенничества.

Преступники начали связываться с калужанами, представляясь их начальниками, которые предупреждают, что скоро должен позвонить сотрудник полиции и с ним нужно обязательно поговорить.

Мошенники используют фото руководителей, которые находят в интернете. Кроме того, с помощью нейросетей искажается голос, чтобы он был похож на голос настоящего начальника.

Потом уже звонит представитель «правоохранительных органов», который рассказывает о попытке взлома банковского счета жертвы и убеждает взять кредит и перевести все деньги на якобы безопасный счет.

По такой схеме лишилась двух миллионов рублей жительница Обнинска. Ведется расследование уголовного дела.

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