В Калуге возле кладбища украли бытовку

В Калуге возбудили уголовное дело по поводу кражи строительной бытовки, которая находилась возле кладбища. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемым по делу проходит 39-летний мужчина.

Полиция считает, что он нанял грузовик, забрал вечером бытовку и оставил возле своего дома. Там бытовку и нашли. Ее уже вернули владельцу.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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