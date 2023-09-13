Житель Калуги фиктивно зарегистрировал мигрантов, чтобы они построили ему дом

В Калуге 35-летнего мужчину подозревают в фиктивной регистрации мигрантов, сообщили в среду, 13 сентября, в региональном управлении МВД.

В своей квартире он зарегистрировал девять иностранцев, которые на самом деле там не жили.

- Мотивы своего поступка фигурант объяснил необходимостью осуществления строительных работ, производимых гражданами на его частной территории, - отметили в полиции.

Сейчас ведется расследование. Калужанину грозит до трех лет лишения свободы.

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