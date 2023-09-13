Калужанин едва не придушил бывшую девушку из-за денег

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в грабеже, сообщили в среду, 13 сентября, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, бывшая сожительница подозреваемого, поссорившись с ним, решила отвезти ему его вещи. Приехав в новую квартиру молодого человека, девушка высказала свои претензии по поводу недавнего конфликта, поставила пакеты с вещами и собиралась уходить. Мужчина не дал ей уйти, взял потерпевшую за горло и стал требовать деньги. Девушка испугалась, отдала бывшему партнеру все имеющиеся наличные, а также перевела преступнику деньги с карты. После этого подозреваемый отпустил ее. По дороге домой девушка позвонила в полицию.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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