Калужанину, угрожавшему в ювелирном магазине игрушечным пистолетом, грозит 15 лет тюрьмы

Кировская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в разбое, хранении наркотиков и краже, сообщили в среду, 13 сентября, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Было установлено, что в ноябре 2022 года подозреваемый, после принятия спиртного, зашел в ювелирный магазин города Кирова и угрожая продавцу макетом пистолета, разбил витрину и украл золотые украшения на сумму два миллиона рублей.

При задержании у мужчины нашли марихуану, которую он хранил для себя.

Кроме этого, в 2022 году нарушитель обокрал жилой дом. Уголовное дело направили в суд.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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