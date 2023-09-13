Жительница Калуги покупала экскаватор и отдала мошенникам 400 000 рублей

В Калуге работница одного из предприятий покупала для компании экскаватор, но стала жертвой мошенников. О возбуждении уголовного дела в среду, 13 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Объявление о продаже техники она нашла в интернете. Покупатель прислал видео с экскаватором и попросил задаток в 15 000 рублей.

Стороны удаленно оформили бумаги. На следующий день ей позвонил водитель, который якобы должен был перевезти экскаватор в Калугу. Он также прислал видео с техникой. После этого калужанка перевела оставшиеся 400 000 рублей.

Однако машину женщине так и не привезли. А мошенники перестали выходить на связь.

Сейчас ведется расследование.

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