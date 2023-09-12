В Калуге поймали двух пьяных водителей

В Калуге возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей. Сотрудники ГИБДД повторно поймали мужчин за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили во вторник, 12 сентября, в пресс-службе УМВД.

Один из нарушителей стал виновником ДТП на улице Зерновой. 45-летний мотоциклист ехал в сторону Грабцевского шоссе, вылетел на встречку, а затем врезался в припаркованные машины.

Нарушитель отказался от теста на алкоголь. В ходе проверки было установлено, что мотоциклиста не первый раз ловят пьяным.

Второй нарушитель был пойман на улице Генерала Попова при профилактической проверке документов сотрудниками ГИБДД. У водителя иномарки были явные признаки опьянения, но он также отказался от медосвидетельствования. Согласно базам данных МВД, мужчина ранее был лишен прав за нетрезвое вождение. Нарушителя отвезли в отдел, а машину поместили на штрафстоянку.

Расследование продолжается.

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