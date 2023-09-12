В Калуге местному жителю грозит восемь лет тюрьмы за удар кулаком

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили во вторник, 12 сентября, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, пострадавший встретился с подозреваемым в одном из баров города, после чего мужчины отдыхали в одной компании. Во время общения они вышли на улицу, где между ними произошел конфликт, в результате которого 40-летний калужанин ударил потерпевшего в голову.

Мужчина не смог сам подняться, после чего подозреваемый вызвал ему скорую. Согласно медэкспертизе, удар повлек за собой тяжелые последствия для здоровья.

Калужанину грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.