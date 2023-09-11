Житель Калужской области грозил топором убить подругу

В Сухиничском районе 51-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за угрозы убийством. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 11 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Конфликт произошел, когда мужчина пришел домой пьяным и стал требовать у сожительницы ключи от машины, чтобы поехать на ночную смену на работе. Женщина отказала. Тогда пошел в сарай и начал топором рубить стены.

Возлюбленная пыталась успокоить рассерженного мужчину, но тот стал грозить ей убийством.

Сейчас ведется расследование.

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