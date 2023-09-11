Житель Калужской области угнал служебный грузовик

В Бабынинском районе 33-летний работник местного предприятия подозревается в угоне служебного грузовика. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 11 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Машина мужчине понадобилась, чтобы съездить за спиртным. Потом он поехал к знакомой, где остался ночевать.
Утром угонщик решил вернуть машину на место, но уснул за рулем, съехал в кювет и сбил несколько деревьев. После этого грузовик уже не завелся.
На попутке мужчина доехал до работы, куда вскоре приехали полицейские.
За свой поступок жителю Калужской области грозит до пяти лет лишения свободы.
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