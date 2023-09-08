В Калуге две женщины попались на торговле наркотиками

В Козельском районе направили в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков двумя женщинами. Они из Калуги. Одной 27 лет, другой – 37, сообщили в пятницу, 8 сентября, в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года они стали членами преступной группы, получили в Калуге крупную партию наркотиков и раскладывали закладки в Козельском районе.

Калужанам грозит от 10 до 20 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

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