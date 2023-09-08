Житель Калуги задолжал по алиментам 300 тысяч рублей

В Калуге 46-летнему мужчине грозит до года лишения свободы за неуплату алиментов. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Мужчина последние два года не перечислял деньги для своего сына, которому сейчас 16 лет. Задолженность превысила 300 тысяч рублей.

При этом в 2021 году калужанина уже штрафовали за такое же нарушение по административной статье.

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