Житель Калужской области избил и порезал ножом знакомого

В Бабынинском районе до 10 лет колонии грозит 43-летнему мужчине. Его подозревают в причинении тяжелых травм своему знакомому, сообщили в пятницу, 8 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

Конфликт произошел во время застолья. Мужчины вместе выпивали и поссорились.

Как считает следствие, подозреваемый сначала ногой стукнул оппонента по ребрам, а потом три раза ударил в спину, живот и шею.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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