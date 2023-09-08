Житель Калуги продавал вещь за 3500 рублей, а потерял 2,8 миллиона

В Калуге местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь продать свой товар через интернет. Об этой истории в пятницу, 8 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

После размещения на сайте объявлений калужанину позвонил потенциальный покупатель. Сумма сделки составляла 3500 рублей, но продавцу на счет пришли 350 тысяч. Покупатель перезвонил и сказал, что в его организации по ошибке отправили большую сумму. Он также попросил номер карты и код из смс.

Дальше преступники совершали некоторые манипуляции со счетом калужанина, убеждая его, что это все для того, чтобы вернуть свои деньги.

В итоге житель Калуги и вовсе взял кредит, и деньги ушли мошенникам.

В общей сложности калужанин потерял 2,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Виновников ищут.

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