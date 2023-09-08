В Калуге отправили на принудительное лечение мужчину, напавшего на женщин в Анненках

В Калуге стало известно решение суда по делу о нападении на двух женщин в микрорайоне Анненки, произошедших 27 декабря 2013 года. 37-летнего мужчину отправили на принудительное лечение.

- Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент совершения преступлений не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем нуждается в принудительных мерах медицинского характера, - рассказали 7 сентября в прокуратуре Калужской области.

Напомним, два нападения на женщин произошли с разницей в семь минут. От полученных травм 67-летня пострадавшая умерла через несколько дней в больнице. Второй пострадавшей удалось спастись. У нее украли сумку с крупной на тот момент суммой - 22 750 рубля.

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