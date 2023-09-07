В Калуге 47-летнего мужчину осудили за покушение на убийство

В Калуге вынесен приговор по делу о покушении на убийство, которое произошло в апреле в квартире на улице Пролетарской. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Двое мужчин вместе выпивали и поссорились на почве ревности. Хозяин квартиры взял нож и начал наносить им удары оппоненту.

- Преступник не смог завершить начатое, поскольку его действия пресекла присутствующая в квартире женщина, которая встала между ними и потребовала прекратить противоправные действия, - пояснили в прокуратуре.

Пострадавший попал в больницу. Травмы у него оказались легкими.

По уголовной статье виновника осудили на девять лет колонии особого режима.

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