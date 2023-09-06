Житель Калуги избил на дачном участке случайного знакомого

В Калуге на 34-летнего мужчину завели уголовное дело за причинение травм средней степени тяжести другому человеку. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Конфликт произошел на дачном участке подозреваемого. Мужчина был пьян, вышел во двор и позвал к себе в гости проходивших мимо молодых людей. Один из них согласился.

После этого хозяин участка и гость поссорились, и 34-летней мужчина начал избивать оппонента. Тот сумел позвать друга на помощь, и они ушли.

Уже позже пострадавший обратился к врачам.

Предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде.

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