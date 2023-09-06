В Калужской области чиновница попалась на получении взяток на 450 тысяч рублей

В Калужской области прокуратура направила в суд уголовное дело бывшей заместительницы главы администрации Дзержинского района. Ее обвиняют в получении взяток на общую сумму в 450 тысяч рублей, сообщили в среду, 6 сентября, в пресс-службе прокуратуры.

- Заместитель главы администрации на протяжении нескольких лет систематически получала денежные средства от руководителей подведомственных муниципальных учреждений за решение вопросов о перераспределении финансирования, - озвучили в ведомстве версию следствия. - Выстроенная система была направлена на личное обогащение.

Женщине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 84 миллионов рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.