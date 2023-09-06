В Калуге поймали двух воров, обносивших пункт выдачи

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего мужчины и 46-летней женщины. Их подозревают в серии краж из пункта выдачи заказов интернет-магазина, сообщили в среду, 6 сентября, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, первый раз женщина украла товар в одиночку, так как у нее были трудности с деньгами. Она распаковала чью-то посылку, положила содержимое в пакет, а в конце рабочего дня унесла его домой.

Через некоторое время воровка предложила родственнику о своей схеме и предложила ей помочь. После этого они вдвоем украли еще ряд товаров. Когда покупатели приходили за своей посылкой и не обнаруживали ничего внутри коробки, женщина оформляла людям возврат денег за недоставленный товар.

Общая сумма ущерба составила 225 тысяч рублей. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

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