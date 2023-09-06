Жительница Калужской области поверила в ДТП с внучкой и отдала мошенникам 450 тысяч рублей

В Кировском районе Калужской области пожилая женщина поверила телефонным мошенникам и отдала 450 тысяч рублей. В среду, 6 сентября, об этом сообщили в региональном УМВД.
Преступник представился сотрудником полиции и рассказал, что внучка пенсионерки стала виновницей ДТП. Чтобы решить все вопросы, он попросил передать курьеру 450 тысяч рублей.
Деньги вскоре забрал приехавший мужчина. Только после этого женщина поняла, что ее обманули.
Вскоре курьера задержали. Ему 33 года. Такую подработку ему предложили в интернете. Почти всю сумму он перевел на чужой счет, а часть оставил себе в качестве заработка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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