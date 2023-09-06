Калужане перевели телефонным мошенникам еще 5 миллионов рублей

В Калужской области еще восемь человек стали жертвами телефонных мошенников. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.

В общей сложности люди потеряли 5 миллионов рублей.

Во всех случаях незнакомцы звонили и представлялись сотрудниками банка. Они рассказывали, что кто-то пытается оформить на калужан кредит. Спастись от этого предлагалось переводом денег на безопасный счет.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется расследование.

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