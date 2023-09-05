В Калужской области ревнивец убил жену и сжег ее труп

В Калужской области направили в суд дело об убийстве 38-летней женщины. В преступлении обвиняют ее 41-летнего мужа, сообщили во вторник, 5 сентября, в следкоме.

В один из дней июня в городе Кондрово мужчина и женщина поругались на почве ревности в квартире, принадлежащей убитой. В процессе конфликта обвиняемый ударил жену в шею, после чего она скончалась на месте.

Преступник вывез тело супруги в лес, после чего вырыл яму , положил в нее труп и поджег, предварительно облив бензином. Затем злоумышленник замаскировал яму землей и ветками.

Спустя сутки отец женщины сообщил в полицию об ее исчезновении. В результате следственных мероприятий удалось установить обстоятельства происшествия и получить достаточные доказательства.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.