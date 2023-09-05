В Калужской области женщину ударили бутылкой по голове за вылитое спиртное

В Калужской области возбудили уголовное дело после конфликта на остановке общественного транспорта, который произошел в Козельском районе, сообщает областное УМВД.

Женщина вместе с сожителем и их знакомым ждали автобус. У мужчин была бутылка спиртного, но спутнице это не понравилось. Она вылила алкоголь на землю.

Знакомый женщины разозлился и бутылкой ударил ее по голове.

Травмы у пострадавшей оказались легкими, но виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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