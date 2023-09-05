В Калуге 20-летний парень обворовал несколько торговых павильонов

В Калуге 20-летнего молодого человека подозревают в кражах. О возбуждении уголовного дела во вторник, 5 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанин повреждал окна и забирался в магазины рано утром. Из касс он забирал деньги и убегал.

На данный момент известно о четырех кражах на общую сумму в 132 тысячи рублей.

Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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