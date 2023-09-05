В Калуге врач поставила фальшивый диагноз за 175 тысяч рублей

В Калуге возбудили уголовное дело о получении взятки при прохождении медкомиссии, сообщили во вторник, 5 сентября, в пресс-службе СК.

По версии следствия, врач калужской больницы получила «вознаграждение» на сумму 175 тысяч рублей за постановку фиктивного диагноза, позволяющего получить военный билет без срочной службы.

У врача дома изъяли 4000 евро для обеспечения исполнения приговора в виде штрафа, если таковой будет назначен.

В ходе обыска квартиры деньги нашли. Подозреваемую проверяют на причастность к другим коррупционным преступлениям. Она находится под домашним арестом.

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