В Калужской области ревнивец избил жену

В городе Козельске Калужской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя, сообщили во вторник, 5 сентября, в пресс-службе УМВД,

Предварительно, подозреваемый пил алкоголь со своей женой. Через некоторое время между супругами начался конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина избил женщину. Ей удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию.

Расследование продолжается.

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