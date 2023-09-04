Жительнице Калуги вынесли приговор за убийство второго мужчины

В Калуге вынесли приговор за убийство, которое произошло в сентябре прошлого года в общежитии на улице Хрустальной. 51-летнюю женщину приговорили к 12 годам колонии общего режима, сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Она выпивала вместе со знакомым, поссорилась с ним, а потом дважды ударила ножом. Мужчина вышел в коридор и умер, а калужанка пошла спать.

Ранее в 2010 году она уже получала срок за убийство мужа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.