Пожилая калужанка лишилась 180 тысяч рублей, пытаясь помочь внуку

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Самарской области. Он подозревается в мошенничестве, сообщили в понедельник, 4 сентября, в пресс-службе УМВД.

По словам пострадавшей, на ее телефон позвонили с незнакомого номера. Голос на другом конце провода был похож на голос ее внука. Собеседник рассказал пенсионерке о том, что он стал виновником аварии и ему срочно нужны деньги. Его слова подтвердил «полицейский», который проинструктировал старушку о дальнейших действиях.

Женщина передала 180 тысяч рублей курьеру, после чего перезвонила внуку, который ничего не знал о происшествии.

По предположению сотрудников полиции, курьер получил адрес пострадавшей через мессенджер, приехал в областной центр из Московской области и забрал у женщины деньги и перевел их на указанные мошенниками реквизиты. Часть он забрал себе в качестве вознаграждения.

Курьеру грозит до 5 лет лишения свободы.

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