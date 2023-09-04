В Калужской области четверым мужчинам грозит пожизненный срок за производство наркотиков

В Калужской области прокуратура направила в суд уголовное дело о подпольном производстве наркотиков в Бабынинском районе. Четверым подозреваемым грозит пожизненный срок, сообщили в понедельник, 4 сентября, в областной прокуратуре.

Лабораторию они организовали в подвале нежилого помещения, которое принадлежит одному из обвиняемых.

При обыске там нашли 67 килограммов синтетических наркотиков.

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