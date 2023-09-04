В Калужской области банда преступников обворовала 35 дач

В Дзержинском районе Калужской области вынесли приговор четверым мужчинам, которые воровали вещи с дач зимой 2019 года. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

Всего известно о 35 кражах. Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей.

Виновники получили от 3 до 8 лет лишения свободы. Потерпевшим они должны возместить ущерб.

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