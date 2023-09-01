В Калуге женщину убили за отказ делать регистрацию

В пятницу, 1 сентября, в Калуге вынесли приговор мужчине, убившему женщину в квартире на улице Калужского Ополчения 8 декабря прошлого года. Подробности сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Злоумышленник пришел к знакомой женщине и стал просить ее сделать ему регистрацию в квартире, - пояснили в СК. - После получения отказа в предоставлении регистрации подсудимый разозлился и нанес потерпевшей бокорезами не менее двух ударов в область лица, после чего задушил ее. Затем мужчина похитил мобильный телефон и денежные средства женщины и покинул квартиру.

Виновника приговорили к девяти годам лишения свободы.

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