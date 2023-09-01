У нескольких калужан украли деньги под предлогом перевода средств на безопасный счет

В Калуге возбудили ряд уголовных дел по фактам мошенничества. Все преступники просили жертв перевести средства на некий безопасный счет, сообщили в пятницу, 1 сентября, в пресс-службе УМВД.

По словам одного из пострадавших, ему позвонили с незнакомого номера и представились сотрудником банка. Собеседник оповестил калужанина о том, что злоумышленники пытаются украсть деньги с его счета.

Через некоторое время мужчине позвонил «полицейский» и подтвердил информацию о нападении онлайн-мошенников. Он убедил мужчину в том, что для сбережения средств их необходимо перевести на безопасный счет, после чего кредиты, оформленные мошенниками, получится аннулировать.

Калужанин перевел все свои деньги на счет мошенников и понял, что стал их жертвой только спустя некоторое время.

Таким же образом свои деньги потеряли еще двое жителей Калуги. Общая сумма ущерба составила 680 тысяч рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.