Пьяная поездка обошлась калужанину в 250 тысяч рублей

Житель Калуги второй раз попался пьяным за рулем и был оштрафован судом на 250 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в управлении судебных приставов по Калужской области.

До оплаты штрафа калужанину запретили выезжать из страны. Также приставы предупредили нарушителя о других возможных ограничениях.

После этого мужчина оплатил штраф.

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