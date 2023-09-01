Житель Калужской области поджег машину знакомого

В Кировском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины. Его подозревают в поджоге машины, сообщили в пятницу, 1 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

На такой шаг пенсионер пошел после ссоры со знакомым. Свою злобу он решил выместить на машине обидчика.

Мужчина облил «Ладу» дизельным топливом и поджег.

Но выбежавший на улицу владелец машины успел потушить огонь.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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