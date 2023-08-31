В Калужской области двое мужчин до смерти избили знакомого, требуя машину и квартиру

В городе Киров Калужской области завершилось расследование уголовного дела о смерти 36-летнего мужчины. Обвиняемыми проходят его знакомые – 35 и 45 лет, сообщили в четверг, 31 августа, в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в октябре прошлого года.

- В течение нескольких часов в гараже обвиняемые избивали потерпевшего, в ходе избиения потребовали от него составить документы о передаче другому лицу принадлежащих потерпевшему автомобиля и недвижимого имущества, - прокомментировали в СК. - После получения расписки соучастники вывезли мужчину в безлюдное место, где он был обнаружен без признаков жизни.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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