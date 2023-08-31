Жительница Калуги придумала, что муж украл у нее 150 тысяч рублей

В Калуге 31-летнюю женщину обвиняют в ложном доносе на своего мужа. Об этом в четверг, 31 августа, рассказали в прокуратуре Калужской области.

В августе 2021 года супруги поссорились, калужанка вызвала полицию и заявила, что муж украл у нее 150 тысяч рублей.

В ходе расследования эти слова не подтвердились.

Теперь калужанке грозит до трех лет колонии.

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