Жительница Калужской области ножом наказала мужа за пьянки

В Людиновском районе женщина ножом ударила в грудь своего мужа, когда супруги вместе выпивали. О возбуждении уголовного дела в четверг, 31 августа, рассказали в УМВД по Калужской области.

Подозреваемой не понравилось, что муж постоянно выпивает.

Травмы у мужчины оказались легкими, но его жене все равно грозит до двух лет лишения свободы.

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