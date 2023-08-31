Калужанка продавала машину и отдала мошеннику 78 тысяч рублей

В Калуге женщина стала жертвой мошенника, когда пыталась продать свою машину через интернет. О возбуждении уголовного дела в четверг, 31 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанке позвонил потенциальный покупатель, который вызвался перевести залог. Он попросил реквизиты карты и код из СМС. Но с помощью этих данных мужчина получил доступ к личному кабинету продавца, через который украл 78 000 рублей.

Мошенника нашли в Казани. Мужчине 34 года. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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