Житель Калужской области убил и сжег знакомого

В Думиничском районе завершилось расследование уголовного дела об убийстве 61-летнего мужчины. Об этом вечером в среду, 30 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в начале июня в деревне Ряполово. Четверо мужчин вместе выпивали. После изрядной доли спиртного 38-летний местный житель начал бить своего 61-летнего знакомого ножом и топором.

Тело убитого мужчина вывез в лес, прикопал, облил бензином и поджег. Труп обнаружили через несколько дней.

За убийство обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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