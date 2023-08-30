Калужанин украл кошельки у двух женщин

В Калуге возбудили уголовные дела по факту краж в отношении ранее судимого 48-летнего местного жителя, сообщили в среду, 30 августа в пресс-службе УМВД.

По словам одной из потерпевших, она оставила свою сумку в раздевалке организации, в которой является сотрудницей. Когда женщина вернулась, она поняла, что из сумки вытащили кошелек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, удалось поймать подозреваемого в краже калужанина.

Предварительно, нарушитель проходил мимо офиса и заметил, что здание не охраняется. Он зашел в раздевалку, вытащил из женской сумки кошелек и убежал.

Также полицейские установили, что мужчина может быть причастен к еще одному аналогичному преступлению.

Общая сумма ущерба по двум кражам составила 30 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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