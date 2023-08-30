Жителя Калуги посадили на 13 лет за убийство жены

В Калуге суд вынес приговор 58-летнему мужчине, который убил свою жену в марте нынешнего года. Об этом в среду, 30 августа, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Терепецкой.

- В ходе произошедшего конфликта мужчина нанес бывшей жене ножом не менее 35 ударов в область жизненно важных органов, вследствие чего женщина скончалась, - пояснили в прокуратуре.

Виновника отправили в колонию особого режима на 13 лет.

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