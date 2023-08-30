В Калуге пенсионерка стала жертвой мошенника, пытаясь помочь внучке

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве, сообщили в среду, 30 августа, в пресс-службе УМВД.



По словам пострадавшей пожилой женщины, ей позвонили с незнакомого номера. Голос на другом конце провода был очень похож на голос ее внучки. Собеседница рассказала о том, что она попала в аварию и ей срочно требуются деньги на дорогостоящее лечение. Слова «внучки» подтвердил другой незнакомец, который представился сотрудником полиции.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала приехавшему к ней курьеру 100 тысяч рублей. Лишь после ухода мошенника, женщина позвонила внучке и убедилась, что с ней ничего не происходило.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось поймать курьера преступников. Им оказался 19-летний местный житель.

Как полагают в полиции, подозреваемый узнал адрес жертвы от неизвестных лиц через мессенджер. В дальнейшем он забрал деньги и перевел их на посторонний счет, оставив себе оговоренную заранее часть.



Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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