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Задержан подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.08.2023 12:49 0 186
Задержан подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 27 августа в поселке Полотняный Завод Дзержинского района нашли тело 21-летней девушки. Во вторник управление следственного комитета по Калужской области сообщило о задержании подозреваемого.

Мужчине 36 лет. 

- По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области, - пояснили в СК.

Сейчас ведется расследование.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.08.2023 12:49 0 186
Тэги: криминал
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