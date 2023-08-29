Опубликовано видео с мужчиной, который готовил теракт в Калуге

Как мы уже рассказывали, во вторник, 29 августа, ФСБ сообщила о задержании мужчины, который готовил теракт на территории Калуги, а потом собирался воевать на стороне Украины.

Спецслужба опубликовала видео с допросом задержанного.

Возбуждено уголовное дело по четырем статьям: «Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника», «Приготовление к совершению террористического акта», «Участие в деятельности террористической организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

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